Пекин, , 10:33 — REGNUM С января по октябрь 2022 года Китай инвестировал рекордные 921,1 млрд юаней ($128,11 млрд) в объекты водного хозяйства, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

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По данным Министерства водных ресурсов Китая, за первые 10 месяцев этого года в стране началось строительство около 24 000 проектов по охране водных ресурсов, в том числе 45 крупных.

Китай ускоряет строительство инфраструктуры охраны водных ресурсов, что, как ожидается, подстегнет занятость, обеспечит безопасность зерна и будет способствовать экологичному развитию.