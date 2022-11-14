Салехард, 14 ноября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Салехарде дети мобилизованных на специальную военную операцию в городском общественном транспорте будут ездить бесплатно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя Автобусы КАВЗ на Ямале

«Пока наши ребята несут службу на передовой, мы заботимся об их семьях», — прокомментировал муниципальную льготу глава Салехарда Алексей Титовский.

Кроме того, в Салехарде для семей военнослужащих компенсируют 70% родительской платы за посещение государственных и частных детских садов, и полностью отменена плата за продлёнки, кружки и секции. Военнослужащие также освобождаются от платежей по договорам аренды муниципального имущества и найма муниципального жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском Новом Уренгое с 1 ноября 2022 года все школьники и студенты очной формы обучения пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте.