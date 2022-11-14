Иркутск, 14 ноября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. По ходатайству финансового управляющего иркутский арбитражный суд продлил банкротство в виде процедуры продажи имущества Андрея Левченко, данные которого совпадают с данными сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Процедура пролонгирована до 13 февраля 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Irkutsk-kprf.ru Андрей Левченко

Ранее в суд также поступило ходатайство управляющего должника, в котором он просил суд истребовать сведения о правах Левченко на недостроенный объект и земельный участок в Ангарске, а также документы на пять автомобилей, в том числе ТМЗ 5402 1982 года выпуска, Volkswagen Touareg 2008 года выпуска, Lexus LX570 2012 года выпуска, Nissan Murano 2010 года выпуска и Infiniti FX50 2011 года выпуска, а также документы на прицеп.

Банкротом Левченко стал в апреле 2021 года. Его финансовым управляющим назначен Дмитрий Токарев.

Напомним, в 2022 году Андрей Левченко был осуждён судом к девяти годам лишения свободы. Он был фигурантом дела о мошенничестве, которое связано с реализацией государственных контрактов по замене лифтового оборудования.

Банкротное дело ранее было инициировано и в отношении сестры Левченко — Татьяны Мордуевой.