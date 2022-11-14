Чанша, Китай, 14 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Фарфоровая чаша времен династии Тан (618-907) впервые была выставлена в провинции Хунань в центральном Китае, сообщает «Синьхуа».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

На фарфоровой чаше, покрытой глазурью из селадона, начертано стихотворение о сборе лотоса. Она не включена в «Полное собрание танских стихотворений», огромное собрание танской поэзии. Чаша выставлена в музее Чанша в столице провинции Чанша в рамках специальной выставки под названием «Избранные археологические достижения Чанши за последние 70 лет».

Чаша была обнаружена на месте обжига в районе Ванчэн города Чанша, и это ее первая публичная экспозиция, по словам заместителя куратора музея Чжан Хайцзюня. На сегодняшний день на фарфоровой посуде, извлеченной из печи, было найдено в общей сложности 110 стихотворений, 100 из которых отсутствуют в «Полных танских стихотворениях», сказал Чжан.

По словам Чжана, стихи точно описали, какой была жизнь в Чанше во времена династии Тан. Большинство из них были написаны рабочими печей и другими простыми людьми. По словам младшего научного сотрудника института культурных реликвий и археологии провинции Хунань Чжан Синго, эти стихи являются ценными свидетельствами для изучения общества и культуры периода Тан.