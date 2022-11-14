Благовещенск, , 06:14 — REGNUM Золотодобывающая компания «Александровская», работающая в Амурской области, сбрасывала неочищенную воду в ручей Еловый и реку Макча. Нормативы по количеству взвесей и примесей в воде по этой причине были существенно превышены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Добыча золота AntonTulskiy

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Грязная вода попадала в водоёмы через промоины в дамбе, которые правоохранители обнаружили во время проверки. После вмешательства прокуратуры, нарушения закона устранили. Директор компании получил представление с требованием привести дамбы в нормативное состояние.

Организации и её руководителю назначены административные штрафы за нарушение условий пользования недрами, правил использования водного объекта. Их общая сумма составила 580 тыс. рублей. Помимо этого, компанию обязали возместить ущерб, нанесённый водоёмам, Зейский районный суд оценил его более, чем в 22 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Амурской области ужесточили надзор за золотодобывающими предприятиями, а за небольшими артелями установили особый контроль. Тогда глава региона Василий Орлов отмечал, что от мелких золотодобывающих компаний больше грязи чем золота, которое они добывают.