Исламабад, 14 ноября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Военнослужащий пограничного корпуса Пакистана погиб, ещё двое получили ранения в результате перестрелки на границе с Афганистаном. Об этом 13 ноября сообщил телеканал Geo TV.

Pakistan Пакистан. Армия

Инцидент произошёл в районе КПП «Спин-Болдак — Чаман». По предварительным данным, сотрудники службы безопасности Афганистана открыли огонь по пограничникам Пакистана, которые несли дежурство на КПП. В результате перестрелки погиб пакистанский военнослужащий, ещё двое получили ранения. Информация о возможных потерях афганской стороны не сообщается.

Власти Пакистана закрыли КПП, его работа будет продолжена только после выдачи Афганистаном виновников произошедшего. При этом в Кабуле полагают, что нападение на пакистанских пограничников спланировали и осуществили «неизвестные террористы под видом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».