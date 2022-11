Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Журнал Variety опубликовал список самых ожидаемых оригинальных проектов онлайн-кинотеатров, премьеры которых состоятся в 2023 году. Статья была размещена 14 ноября на сайте издания.

Телевидение Sondakika.com

По мнению редакции Variety, самыми ожидаемыми фильмами и сериалами Netflix являются: «Проблема трёх тел», «Королева Шарлотта: История Бриджертонов», «Аватар: Легенда об Аанге», «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» и третий сезон «Ведьмака». От Disney зрители больше всего ждут третий сезон «Мандалорца», игровой фильм «Питер Пэн и Венди», третий сезон «Убийств в одном здании» и сериальную адаптацию сборника эссе «Маленькие красивые штучки» писательницы Шерил Стрэйд.

Что касается HBO MAX, то самыми ожидаемыми проектами потокового сервиса по версии Variety являются: многосерийная экранизация игровой франшизы The Last of Us («Одни из нас»), четвёртый сезон «Наследников», второй сезон «И просто так…». Подписчики Amazon Prime Video ждут спин-офф «Пацанов» под названием «Поколение Ви» (Gen V) и пятый сезон «Удивительной миссис Мейзел».

Онлайн-кинотеатр Paramount Plus заинтересовал пользователей проектом «1883: The Bass Reeves Story» (приквел сериала «Йеллоустоун»), Peakock — мини-сериалом «Континенталь» (спин-офф «Джона Уика») и комедийным шоу Bupkis, а Apple TV Plus — третьим сезоном «Теда Лассо» и будущей картиной Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Читайте ранее в этом сюжете: «Дебаты окончены». Глава IMAX заявил о провале модели онлайн-кинотеатров