Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Сочи с торгов почти за 2 млрд рублей планируется реализовать пакет акций АО «Отель «Звездный», который принадлежит властям Ленинградской области. На приватизацию выставлено 50% + 1 акция от общего количества акций общества. Торги намечены на 16 декабря 2022 года, сообщает ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Всего реализовать в рамках тендера должны 4 205 056 обыкновенных именных акций. Начальная цена лота — 1 932 286 000 рублей при шаге аукциона — более 96,6 млн рублей.

Это третья попытка продать актив, ранее его пытались продать в сентябре и начале ноября 2022 года, но торги «не состоялись в связи с отсутствием заявок претендентов на участие». Основанием для приватизации актива является постановление областного правительства от 2017 года и распоряжение Леноблкомимущества от 5 августа 2022 года за номером 1049.

АО «Отель «Звездный» фигурирует в ЕГРЮЛ с декабря 1993 года. На июнь 2022 года Ленобласти в акционерном обществе принадлежал пакет из 97,88% акций. По итогам 2021 года юрлицо получило выручку в размере 412,8 млн рублей и чистый убыток — 24,2 млн рублей. В Сочи АО владеет одноимённым отелем на улице Гагарина.