Новосибирск, 14 ноября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Новосибирске 55 мобилизованных пожелали стать православными христианами. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирской митрополии Русской православной церкви.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

«По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне «Щ» состоялось таинство крещения для призванных в рамках частичной мобилизации», — рассказали в митрополии.

Мобилизованных доставили в храм из пунктов формирования и слаживания подразделений. Таинство крещения совершил помощник начальника Новосибирского высшего военного командного училища по работе с верующими протоиерей Виктор Гужва. Военнослужащим также подарили иконы, нательные крестики, пояса с текстом 90 псалма и молитвословы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области первые подразделения призванных по частичной мобилизации и проходящих подготовку отправили в зону проведения спецоперации.

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