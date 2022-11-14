В Хакасии банкротится старейшая муниципальная телекомпания
Абакан, 14 ноября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В арбитраж Хакасии подан иск о самобанкротстве муниципальной телекомпании, которую учредила администрация Саяногорска, — муниципальное унитарное предприятие «Саяногорское телевидение ТВ-8». Заявление суд пока к производству не принял, сообщает ИА REGNUM.
Иск поступил в базу суда 11 ноября 2022 года. Детали пока не сообщались.
Муниципальная компания была учреждена 23 сентября 1999 года. По итогам 2021 года её выручка снизилась на 15% (до 4,2 млн рублей), за 2020 год — на 47%. По итогам 2021 года прибыль была 2 тыс. рублей, а по итогам 2020 года фиксировался убыток в размере 508 тыс. рублей. Руководителем компании является Михаил Куприянов.
Напомним, тем временем в Подмосковье уже несколько раз с торгов пытались реализовать телерадиокомпанию «Одинцово», которая принадлежит мэрии Одинцовского городского округа, но покупатель пока так и не нашёлся.