Абакан, 14 ноября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В арбитраж Хакасии подан иск о самобанкротстве муниципальной телекомпании, которую учредила администрация Саяногорска, — муниципальное унитарное предприятие «Саяногорское телевидение ТВ-8». Заявление суд пока к производству не принял, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск поступил в базу суда 11 ноября 2022 года. Детали пока не сообщались.

Напомним, тем временем в Подмосковье уже несколько раз с торгов пытались реализовать телерадиокомпанию «Одинцово», которая принадлежит мэрии Одинцовского городского округа, но покупатель пока так и не нашёлся.