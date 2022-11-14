Стамбул, Турция, 14 ноября, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Как минимум 50 из 81 пострадавшего в результате взрыва бомбы на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу были выписаны из медучреждений. Об этом 14 ноября заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщает Anadolu Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Взрыв произошёл днём 13 ноября на пешеходной улице Стамбула в центре города. По предварительным данным, в результате взрыва погибли шесть человек, пострадал 81 человек.

Как уточнил глава МВД Турции Сойлу, на данный момент после оказания необходимой медпомощи выписаны 50 человек из 81. На месте происшествия дежурят сотрудники полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании человека, который мог оставить взрывное устройство на улице Истикляль в центре Стамбула. Как уточнил глава МВД Турции Сойлу, задержанная — женщина, в настоящее время полиция проверяет её возможные связи с террористическими группировками.