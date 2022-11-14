Дюссельдорф, Германия, 14 ноября 2022, 05:54 — REGNUM Тейлор Свифт забрала наибольшее количество наград MTV European Music Awards (MTV EMA) 2022. Об этом 14 ноября сообщает портал Deadline.

Логотип MTV
Логотип MTV
MTV. mtv. co.uk

Исполнительница получила премии в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучшее видео» и «Лучшая поп-музыка». Она также выиграла в категории «Лучшее длинное видео» с 10-минутной версией клипа на песню «All Too Well».

Ники Минаж получила награды MTV EMA в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшая хип-хоп композиция» за трек «Super Freaky Girl». «Лучшим живым исполнением» жюри посчитало выступление Гарри Стайлса. Лучшим K-pop исполнителем была признана певица Lisa (Лалиса Манобан), титул «Лучшая рок-группа» достался Muse. С полным списком лауреатов можно ознакомиться по ссылке.

Для справки: церемония награждения MTV European Music Awards 2022 прошла на крытой арене PSD Bank Dome, расположенной в Дюссельдорфе (Германия). В качестве ведущих выступили режиссёр Тайка Вайтити и певица Рита Ора.

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