Дюссельдорф, Германия, 14 ноября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Тейлор Свифт забрала наибольшее количество наград MTV European Music Awards (MTV EMA) 2022. Об этом 14 ноября сообщает портал Deadline.

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Исполнительница получила премии в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучшее видео» и «Лучшая поп-музыка». Она также выиграла в категории «Лучшее длинное видео» с 10-минутной версией клипа на песню «All Too Well».

Ники Минаж получила награды MTV EMA в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшая хип-хоп композиция» за трек «Super Freaky Girl». «Лучшим живым исполнением» жюри посчитало выступление Гарри Стайлса. Лучшим K-pop исполнителем была признана певица Lisa (Лалиса Манобан), титул «Лучшая рок-группа» достался Muse. С полным списком лауреатов можно ознакомиться по ссылке.

Для справки: церемония награждения MTV European Music Awards 2022 прошла на крытой арене PSD Bank Dome, расположенной в Дюссельдорфе (Германия). В качестве ведущих выступили режиссёр Тайка Вайтити и певица Рита Ора.