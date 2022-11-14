Сеул, 14 ноября, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Число погибших в давке, произошедшей в районе Итхэвон возросло до 158 человек в Южной Корее. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба министерства внутренних дел и безопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно последним данным, скончался ещё один пострадавший в самой крупной в истории Южной Кореи давке, которая произошла в ночь на 30 октября в злачном районе Сеула.

В числе погибших — 102 женщины и 56 мужчин, из них 12 человек в возрасте от десяти до 20 лет. Также среди погибших 26 иностранных граждан, в том числе четыре гражданки России, четыре гражданина КНР, пять граждан Ирана, по два из США и Японии, и по одному погибшему из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии. Тела 24 погибших уже отправлены на родину.

Кроме того, в результате давки пострадали 196 человек, из них десять ещё остаются под наблюдением врачей в медучреждениях. Власти Южной Кореи продолжают расследование причин и обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль потребовал результаты «научного» и «подробного» расследования причин и обстоятельств давки в Сеуле, жертвами которой стали более 150 человек.