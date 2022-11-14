Владивосток, , 07:31 — REGNUM Ликвидируемое градообразующее для приморского села Светлогорье предприятие — ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат» может быть сначала обанкрочено. Соответствующий иск в арбитраж Приморского края поступил от компании «Русский вольфрам», но пока к производству не принят, сообщает ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление поступило в базу суда 8 ноября 2022 года. Прочие детали пока не сообщались, но в начале 2022 года ООО «Русский вольфрам», которое зарегистрировано в Смоленской области, отсудило у ГОК более 177 млн рублей. Сумма фигурировала как долг за аренду движимого имущества и недвижимости.

Напомним, с конца октября 2022 года ГОК, который занимался производством вольфрамового концентрата, числится в стадии ликвидации. Её должны провести за год. По имеющимся данным, оплачивать процедуру будут средствами бюджета. Часть сотрудников числятся в простое.

ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат» полностью принадлежит краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго».