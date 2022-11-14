Шерегеш, Кемеровская область, 14 ноября, 2022, 05:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области стартовал горнолыжный сезон. Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» открыл его первым в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

t. me/tsivilev_live Кузбасский Шерегеш

«Кузбасс — многонациональный регион, здесь живёт 150 национальностей, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Наша ценность в том, что мы сохраняем культуру каждого народа, живущего на территории Кузбасса, и традиционно открываем сезон в Шерегеше с коренными жителями — горными шорцами».

Для удобства туристов и кузбассовцев, которые приезжают отдыхать на машинах, открыто движение по автомобильной дороге, ведущей в Шерегеш. Существовавший до этого времени проезд к секторам «А» и «Б» будет разгружен. По мнению региональных властей, это поможет быстрее добираться до горы и сократить количество транспортных заторов.

Кроме того, к началу горнолыжного сезона в Кузбассе заработал удалённый багажный терминал «Белка». Теперь можно горнолыжное оборудование и другой багаж сдать в аэропорту вылета на рейсах Nordwind, а получать его на курорте. Услуга доступна и в обратном направлении.

Отметим, что «Шерегеш» входит в число популярных курортов России. В этом горнолыжном сезоне в «Шерегеше» для туристов будут работать 93 гостиницы, отели, гостевые дома. Действуют 19 подъемников, два траволатора, 26 горнолыжных трасс, три сертифицированные снегоходные трассы, 28 пунктов проката, 15 автостоянок. Открыты 77 кафе и ресторанов.