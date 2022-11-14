Стамбул, Турция, , 04:47 — REGNUM Человека, который мог оставить взрывное устройство на улице Истикляль в районе Бейоглу в Стамбуле, где произошёл теракт, был задержан в Турции. Об этом 14 ноября сообщил турецкий телеканал TRT World со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — уточнил Сойлу.

Кроме того, глава МВД Турции отметил, что предварительные данные указывают на причастность к организации теракта Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Обе организации признаны в Турции террористическими.

Отмечается, что раньше в причастности к теракту подозревалась женщина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших в результате теракта в Стамбуле достигло шести человек, число пострадавших составило 81 человек.

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