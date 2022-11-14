Лос-Анджелес, США, 14 ноября, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Кинематографист Фрэнсис Лоуренс ответил на вопрос о том, что происходит с проектом продолжения фильма «Я — легенда». Об этом 14 ноября сообщает портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

«Я немного говорил об этом с Акивой (продюсер Акива Голдсман — ИА REGNUM), но думаю, что до этого еще далеко», — сказал Лоуренс во время беседы с журналистами. При этом режиссёр отметил, что он хотел бы снять вторую часть «Я — легенда».

Напомним, премьера картины «Я — легенда» состоялась 7 февраля 2008 года, в её основу лег одноимённый роман писателя Ричарда Мэтисона. Главную роль в фильме исполнил Уилл Смит, положение которого в киноиндустрии сейчас является достаточно шатким из-за инцидента, произошедшего 28 марта 2022 года на церемонии вручения «Оскара». Тогда Смит отвесил пощёчину Крису Року из-за того, что комик отпустил неудачную шутку в адрес жены актёра Джады Пинкетт-Смит.