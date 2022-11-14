Пекин, , 10:29 — REGNUM Бывший партийный руководитель провинции Фуцзянь Инь Ли назначен Центральным комитетом Коммунистической партии Китая партийным руководителем Пекинского муниципального комитета КПК вместо Цай Ци, сообщает 14 ноября газета China Daily.

Пекин Vined

Он также является членом Политбюро Центрального комитета КПК. Центральный комитет КПК постановил, что Цай Ци больше не должен одновременно выполнять функции секретаря, члена постоянного комитета и члена Пекинского муниципального комитета КПК, и что Инь будет выполнять функции члена постоянного комитета и секретаря Пекинского муниципального комитета КПК, говорится в сообщении.

67-летний Цай был избран членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета КПК в октябре. Ранее агентство Синьхуа сообщило, что Инь больше не является одновременно секретарем, членом постоянного комитета и членом провинциального комитета КПК Фуцзянь.

Чжоу Цуйи был назначен на должность вместо Иня. 57-летний Чжоу ранее был министром трудовых ресурсов и социального обеспечения. Решение было объявлено главой организационного отдела Центрального комитета КПК Чэнь Си. По его словам, корректировка была внесена Центральным комитетом КПК в свете общей ситуации и соответствующих потребностей в Фуцзяни.