Нью-Йорк, США, , 10:43 — REGNUM Заявление первого заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Генеральная ассамблея ООН намерена в рамках специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования киевского неонацистского режима, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Подоплёка западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнёры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее, попросту украсть) замороженные на Западе российские активы», — написал Полянский.

Многие пользователи не понимают, каким образом в ООН намереваются добиться законного решения о передаче пускай и замороженных, но тем не менее частных активов в чужие руки.

«Как они это объясняют с точки зрения закона? Мне просто интересно», — написал Андрей Б.

«Не лучшая ситуация, конечно. Правда, мне непонятно: разве деньги могут превращаться в еду и в товары? Все крупные банковские счета — это лишь знаки, «весовые коэффициенты». Какая-то всемирная шизофрения», — пишет Rotabler S.

Некоторые комментаторы уверены, что настанет день, когда Россия докажет свою правоту перед всем миром, и тогда все украденные Западом у нашей страны деньги придётся вернуть.

«А если потом мировой суд признает правоту России, они как уже потраченные средства возвращать нам будут? [Жителями с территории бывш. УССР], натурой?» — интересуется Аркадий М.

Часть людей уверена, что у западных стран кишка тонка совершить такое резкое движение, последствия которого просто невозможно предугадать.

«Такой шаг всё равно ударит по ним бумерангом, а главное — Россия национализирует всё имущество недружественных стран на своей территории и отобьёт потери», — указывает Антон К.

«Спорим, ни одной российской копейки не украдут, а только будут этим нас пытаться пугать? А всё потому, что зарубежных активов в России на порядок больше. Это триллионы! Естественно, Запад не пойдёт на такой «размен», — убеждён пользователь Котик Мегаватник.

Ряд пользователей указывает на то, что если хотя бы малая часть российских замороженных активов попадёт в руки киевского неонацистского режима, то все остальные, кто ещё не до конца разочаровался в американской финансовой системе, быстро соберут свои денежки и переведут их из западных банков в финансовые структуры более надёжных стран.

«Во-первых, у Генассамблеи нет полномочий для этого. И, во-вторых, взять замороженные активы России — это значит наложить на себя антидоверие со стороны других стран! Уверен, что они на такой шаг не решатся, так что это обычный трёп, не более», — считает Александр И.

«Это станет наглядным примером другим странам, как экономические сделки с Западом иметь», — пишет Мон К.

Напомним, 14 ноября первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский написал в социальных сетях о том, что Генеральная ассамблея ООН намерена в рамках специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования киевского неонацистского режима.