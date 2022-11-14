Пекин, , 08:50 — REGNUM Китайские власти опубликовали свод руководящих принципов, призывающих предпринять усилия по дальнейшему улучшению защиты несовершеннолетних в образовательных учреждениях, сообщает агентство Синьхуа.

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В руководящих принципах, совместно изданных Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой и Министерством образования Китая, отмечается, что законодательные положения, запрещающие определенным лицам работать в секторе образования, должны строго выполняться, чтобы не допускать лиц, осужденных за определенные преступления, к работе в сфере образования страны.

Было вновь заявлено, что в соответствии с Законом о защите несовершеннолетних лицам, причастным к сексуальным преступлениям, надругательствам, похищениям, насилию или другой серьезной преступной деятельности, строго запрещено получать работу, которая позволяла бы им тесно контактировать с несовершеннолетними.

В руководящих принципах также отмечается, что педагогам, которые пользуются своим положением или ведут себя неподобающим образом, что противоречит их профессиональным обязанностям, следует запретить занимать аналогичные должности в течение ограниченного периода.