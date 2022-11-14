Пекин, , 10:07 — REGNUM Центральный банк Китая выпустит 18 ноября набор золотых и серебряных памятных монет в ознаменование китайского зодиакального года Кролика, сообщает агентство Синьхуа.

Белый кролик

Набор состоит из восьми золотых и пяти серебряных монет, все из которых будут законным платежным средством в Китае, говорится в заявлении Народного банка Китая. На лицевой стороне монет изображен государственный герб Китая, а также название страны и год выпуска, украшенные традиционными китайскими узорами, символизирующими благоприятность.

На оборотных сторонах 13 монет изображены различные кролики, украшенные такими элементами, как луна, благоприятные облака и лотос. Китайский зодиакальный цикл содержит 12 животных, которые записывают годы и отражают атрибуты людей: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья.