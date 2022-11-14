Кемерово, 14 ноября, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Приказ о частичной мобилизации был правильным и своевременным в связи с теми событиями, которые происходили на территории Луганской о Донецкой Народных республиках, Запорожской и Херсонской областей. Такое мнение высказала учитель кемеровской школы Наталья Капустина.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

«Мы, люди России, во всех уголках нашей Родины обращаемся со словами поддержки к нашим мобилизованным и ко всем воинам, которые защищают нашу страну и освобождают [территорию бывш. УССР] от националистов. Дорогие ребята, будьте всегда на рубеже нашей Родины, будьте всегда в боевых действиях, никогда не сдавайтесь. Помните о том, что отступать нельзя, потому что за вами вся Россия, весь русский народ. Мы желаем вам отваги, мужества и победы. Возвращайтесь скорее, возвращайтесь живыми. Мы ждём вас с победой», — сказала она, обращаясь к бойцам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеозапись боевой подготовки российских подразделений Воздушно-десантных войск из мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в тыловой зоне спецоперации.

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