Пекин, 14 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Церемония, посвященная 156-й годовщине со дня рождения Сунь Ятсена, великого национального героя, великого патриота и великого предтечи демократической революции в Китае, прошла 12 ноября в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Сунь Ятсен

Национальный комитет Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), высший политический консультативный орган страны, провел церемонию поминовения в парке Чжуншань в центре Пекина, который назван в честь Суня.

Официальные лица Национального комитета НПКСК, Центрального комитета Революционного комитета китайского Гоминьдана, Отдела по работе с Объединенным фронтом Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Пекинского муниципального правительства возложили цветы к памятнику Суня. Участники церемонии выразили свое почтение, трижды поклонившись перед статуей героя.

Родившийся в 1866 году в южно-китайской провинции Гуандун, Сунь известен своей ведущей ролью во время революции 1911 года, которая свергла императорскую династию Цин (1644-1911) и положила конец более чем 2000-летнему феодальному правлению в Китае.