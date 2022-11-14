Москва, , 11:02 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что киевские власти намеренно распространяют через подконтрольные средства массовой информации фейки о якобы планах по возобновлению призыва граждан в рамках частичной мобилизации в России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение [прокиевскими] СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», — заявили в оборонном ведомстве России.

В Минобороны РФ пояснили, что таким образом неонацистский режим в Киеве пытается оказать информационное воздействие на российское население. Граждане, обратившиеся на горячую линию, получили разъяснение о том, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации окончен и никаких дополнительных мероприятий, связанных с этим, не планируется.

«Чего можно ожидать от государства-фейка без истории, героев и территории? Только фейки», — указывает Ярослав П.

Многие пользователи изрядно удивились возникновению в информационном пространстве такого фейка. Граждане считают, что нет никаких предпосылок к тому, чтобы в России вдруг внезапно возобновились мероприятия по частичной мобилизации, поскольку они буквально недавно были завершены.

«Снова они начали эту фигню разгонять. Меня больше всего забавляет то, что все эти фейкомёты думают, что лучше нас знают страну, в которой мы живём. Да с чего они вообще взяли, что мы в подобное будем верить?!» — задаётся вопросом Резеда В.

«Зачем Кремлю опять эту телегу запрягать? Ну смысл какой? Сколько хотели — столько и набрали. Надо было бы больше людей — сразу бы набрали больше. Какие-то фейки топорые пошли с [территории бывш. УССР]», — заметил Максим Ю.

Часть людей уверена, что Киев намеренно разгоняет панику среди российских граждан, чтобы вызвать у населения страх и недоверие к власти, а также неуверенность в будущем государства.

«Ну, на кого-то это бред действительно подействовал, раз говорят, что звонить люди стали, спрашивать. Современные Геббельсы на [территории бывш. УССР] прекрасно знают, что делают, чтобы панику в России развести», — написал Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев, распространяя подобные фейки, поступает цинично и бесчеловечно по отношению к собственным мобилизованным, которых гонит на убой уже девятый месяц.

«А зачем объявлять о завершении мобилизации, чтобы её снова начать? Киев вон уже на восьмой круг людей из очередей магазинов на мясорубку отправляет. Они там мобилизацию не заканчивали», — отметил Антон Ф.

«Видимо, нацики по себе судят. У них до сих пор мобилизация не завершилась. Уже столько волн было, что сосчитать тяжело. В России всё делается по-человечески. С косяками, но уж после объявленного завершения заново начинать — это бред полный. Кто вообще в такое верит?» — удивляется Кирилл Р.

Нашлись и те, кто считает, что для новой волны мобилизации в России нужна очень веская причина, а положение на фронте спецоперации таковым не является.

«Если НАТО буквально рыпнется в сторону России, то тут уж каждому будет понятно, что мобилизация началась, без официального объявления даже», — подметил Алексей И.

Напомним, 13 ноября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что киевские власти намеренно распространяют через подконтрольные средства массовой информации фейки о якобы планах по возобновлению призыва граждан в рамках частичной мобилизации в России.