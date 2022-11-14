Пекин, 14 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая возобновила желтое предупреждение о засухе, поскольку во многих регионах по-прежнему наблюдается нехватка осадков, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Justin Scott Засуха

По данным Национального метеорологического центра Китая, в некоторых районах провинций Чжэцзян, Аньхой, Цзянсу, Хубэй, Хунань, Цзянси, Гуйчжоу, Гуанси, Юньнань, Чунцин, Сычуань, Фуцзянь и Гуандун сохраняется засуха от умеренной до сильной. Сильная засуха поразила районы Хунань, Гуйчжоу, Чунцин, Цзянси, Хубэй и Гуанси.

С 15 по 17 ноября в некоторых частях юго-западных, восточных и южных регионов Китая пройдут умеренные дожди, в некоторых районах ожидаются сильные ливни, прогнозирует центр. В период с 21 по 22 ноября в некоторых районах южного Китая продолжатся осадки.

Хотя осадки принесут некоторое облегчение, районам, пострадавшим от засухи, рекомендуется внимательно следить за погодой и продолжать свою работу по предотвращению засухи и оказанию чрезвычайной помощи.

Обсерватория посоветовала местным властям использовать аварийные источники воды и обеспечить их водоснабжение, особенно для жителей, и предупредила об опасности лесных пожаров в некоторых районах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.