Иркутск, , 07:29 — REGNUM Арбитраж Иркутской области 8 декабря 2022 года планирует начать рассмотрение банкротного иска к строительной компании — ООО «Специализированный застройщик «Монолитстрой-Иркутск». Ответчик работает на рынке строительства более 17 лет, сообщает ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Исковое заявление от Эльмиры Мирзакандовой в суд поступило 8 ноября 2022 года. Сумма исковых требований — 1 554 924,31 рубля. Позднее дело приняла судья Полякова. К первому заседанию планируется истребовать у службы государственного строительного надзора доказательства, в том числе уточнить, числится ли ответчик в реестре застройщиков, привлекал ли он средства дольщиков.

В качестве конкурсного управляющего предлагается участник ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».