Белово, Кемеровская область, , 04:27 — REGNUM В Кемеровской области на автодороге «Белово — Инской» столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В дорожно-транспортном происшествии два человека погибли, ещё семеро пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госавтоинспеции региона.

ДТП на кузбасской трассе t. me/gibdd42

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло накануне вечером. Водитель автомобиль «Чери Тигго» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом «ЛиАЗ». На месте от полученных травм скончались 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир, в больницу доставлены ещё два пассажира– 40-летний мужчина и 41-летняя женщина. Также пострадали пять пассажиров автобуса: две женщины 20 лет и 52 года, а также трое подростков 13, 14 и 15 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на трассе в Новосибирской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Транспорт опрокинулся. На месте скончался ребёнок, ещё несколько пассажиров с травмами были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Новосибирца отправили под домашний арест после смертельного ДТП с автобусом