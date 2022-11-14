Белово, Кемеровская область, 14 ноября, 2022, 04:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области на автодороге Белово — Инской столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В дорожно-транспортном происшествии два человека погибли, ещё семеро пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госавтоинспеции региона.

t. me/gibdd42 ДТП на кузбасской трассе

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло накануне вечером. Водитель автомобиль «Чери-Тигго» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ. На месте от полученных травм скончались 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир, в больницу доставлены ещё два пассажира — 40-летний мужчина и 41-летняя женщина. Также пострадали пять пассажиров автобуса: две женщины, 20 лет и 52 лет, а также трое подростков, 13, 14 и 15 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на трассе в Новосибирской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Транспорт опрокинулся. На месте скончался ребёнок, ещё несколько пассажиров с травмами были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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