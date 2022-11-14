Тайбэй, 14 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает 13 ноября газета China Daily.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло воды у уезда Тайтун острова Тайвань, в 9:47 пл пекинскому времени 13 ноября по данным Китайского сейсмологического центра (CENC).

Очаг землетрясение находился по координатам 22,44 градуса северной широты и 121,10 градуса восточной долготы. Землетрясение произошло на глубине 10 км, сообщили в центре.