Наньчан, Китай, , 08:28 — REGNUM Всемирная конференция по индустрии виртуальной реальности 2022 года прошла в Наньчане, столице восточно-китайской провинции Цзянси, сообщает агентство «Синьхуа».

Виртуальная реальность Иван Шилов © ИА REGNUM

Двухдневное мероприятие, посвященное теме «Виртуальная реальность украшает мир, виртуальная реальность освещает Метавселенную», стартовавшее 12 ноября, было посвящено тенденциям развития, вызовам и решениям, передовым технологиям и новейшим продуктам в индустрии виртуальной реальности.

Конференция, совместно организованная Министерством промышленности и информационных технологий и правительством провинции Цзянси, проводилась как онлайн, так и оффлайн, благодаря чему было привлечено более 3000 человек из соответствующей отрасли.

Более 180 докладчиков, в том числе почти 50 из-за рубежа, поделились своими идеями на различных сессиях во время конференции, уделяя особое внимание таким темам, как метавселенная, цепочки поставок, туризм, медицинское обслуживание, профессиональное образование и производство.

Во время церемонии открытия конференции был официально запущен национальный инновационный центр виртуальной реальности. С момента своего первого выпуска в 2018 году конференция, мероприятие ежегодно проводится в Наньчане. В ходе первых четырех конференций было подписано 435 проектов на сумму 265 млрд юаней (около $37 млрд).