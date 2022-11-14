Наньчан, Китай, 14 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Всемирная конференция по индустрии виртуальной реальности 2022 года прошла в Наньчане, столице восточно-китайской провинции Цзянси, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

Двухдневное мероприятие, посвященное теме «Виртуальная реальность украшает мир, виртуальная реальность освещает Метавселенную», стартовавшее 12 ноября, было посвящено тенденциям развития, вызовам и решениям, передовым технологиям и новейшим продуктам в индустрии виртуальной реальности.

Конференция, совместно организованная Министерством промышленности и информационных технологий и правительством провинции Цзянси, проводилась как онлайн, так и оффлайн, благодаря чему было привлечено более 3000 человек из соответствующей отрасли.

Более 180 докладчиков, в том числе почти 50 из-за рубежа, поделились своими идеями на различных сессиях во время конференции, уделяя особое внимание таким темам, как метавселенная, цепочки поставок, туризм, медицинское обслуживание, профессиональное образование и производство.

Во время церемонии открытия конференции был официально запущен национальный инновационный центр виртуальной реальности. С момента своего первого выпуска в 2018 году конференция, мероприятие ежегодно проводится в Наньчане. В ходе первых четырех конференций было подписано 435 проектов на сумму 265 млрд юаней (около $37 млрд).