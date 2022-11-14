Харьков, Бывш. УССР, , 04:00 — REGNUM Промышленный объект пострадал в результате обстрела в городе Харькове. Об этом 14 ноября сообщил мэр города Игорь Терехов в своём телеграм-канале.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава Харькова уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадал промышленный объект, расположенный в Индустриальном районе города. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Стоит отметить, что накануне вечером 13 ноября ряд киевских СМИ сообщал о взрывах под Харьковом. Кроме того, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах на территории б. УССР, в том числе в Харьковской области.

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