Харьков, Украина, 14 ноября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Промышленный объект пострадал в результате обстрела в городе Харькове. Об этом 14 ноября сообщил мэр города Игорь Терехов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Глава Харькова уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадал промышленный объект, расположенный в Индустриальном районе города. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Стоит отметить, что накануне вечером, 13 ноября ряд киевских СМИ сообщал о взрывах под Харьковом. Кроме того, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах на территории б. УССР, в том числе в Харьковской области.