Вашингтон, 14 ноября, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Актёр Тэйлор Лотнер, которого поклонники киносаги «Сумерки» хорошо знают по роли оборотня Джейкоба, сыграл свадьбу со своей давней подругой Тейлор Доум. Об этом 14 ноября сообщает портал Cinema Blend.

Кадр из фильма «Сумерки» Тейлор Лотнер

После появления новости пользователи англоязычного сегмента Сети сразу же начали шутить, что результатом свадьбы стало то, что теперь в мире появились «два Тейлора Лотнера», поскольку супруга актёра взяла его фамилию. Церемония бракосочетания прошла в заведении Epoch Estate Wines, расположенном в штате США Калифорния. Отмечается, что в ней приняли участие около 100 друзей и родственников пары.

Напомним, последней работой Тэйлора Лотнера в кино стала роль в комедии «Домашняя игра» на тему спорта, её премьера состоялась на сайте онлайн-кинотеатра Netflix 28 января 2022 года. Отметим, что актёр делал четырёхлетнюю паузу в кинокарьере, предыдущий фильм с его участием «Королевы крика» вышел на экраны в 2016 году.