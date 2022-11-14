Сямынь, Китай, 14 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В городе Сямыне провинции Фуцзянь на востоке Китая были объявлены победители 35-й премии «Золотой петух», сообщает 13 ноября агентство «Синьхуа».

Петух

Обладатели 20 наград за лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль, лучшего режиссера и лучший художественный фильм, среди прочих, были объявлены на долгожданной церемонии закрытия китайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов» 2022 года 12 ноября.

Военный эпос «Битва у озера Чосинском водохранилище» завоевала два приза — за лучший художественный фильм и лучшую режиссуру — и стала одним из крупнейших победителей.

Действие фильма разворачивается во время войны за сопротивление агрессии США и оказание помощи Корее (1950-1953). «Битва» рассказывает историю китайских народных добровольцев, храбро сражающихся в морозную погоду в жизненно важной кампании на Чосинском водохранилище. Фильм стал бесспорным суперхитом 2021 года и заработал колоссальные 5,77 млрд юаней (около $811,7 млн) в прокате.

Чжу Илун получил награду за лучшую мужскую роль за роль в картине «Зажигая звезды», трогательной семейной драме 2022 года, рассказывающей историю о похоронном бюро, в котором случайно парень пересекается с девушкой, что в итоге приводит к неожиданному изменению его отношения к жизни. Награда за лучшую женскую роль досталась Си Мэйцзюань за ее роль в фильме «Песне весны», рассказывающем семейную историю о 85-летней матери, заботящейся о своей 65-летней дочери, страдающей болезнью Альцгеймера.

Учрежденная в 1981 году премия «Золотой петух» является национальным мероприятием, спонсируемым Китайской федерацией литературных и художественных кругов и Китайской киноассоциацией.