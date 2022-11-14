Флорида, США, 14 ноября, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА), экс-претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет в американском штате Флорида. Об этом 14 ноября сообщил американский боец ММА Майкл Кьеза в своём Twitter.

(сс) Andreas Arcabic UFC

«Умер Энтони Джонсон. Один из самых эффективных нокаутеров нашего вида спорта. Мои молитвы обращены к его семье и всем, кого коснулась эта трагедия», — написал Кьеза.

Джонсон выступал в смешанных единоборствах в полутяжёлом весе. В профессиональных кругах он получил прозвище «Грохот» (Rumble) и одержал 23 победы, из них 17 нокаутом, и потерпел шесть поражений.

За титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джонсон боролся дважды против Дэниела Кормье в мае 2015 и в апреле 2017. Потерпев поражение во второй раз, Джонсон сделал перерыв в карьере. В октябре 2021 года Джонсон должен был сразиться с чемпионом Bellator в полутяжелом весе, российским спортсменом Вадимом Немковым, однако американец отказался от поединка из-за проблем со здоровьем.

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