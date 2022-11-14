Нью-Дели, , 08:48 — REGNUM Материал издания The Indian Express, согласно которому Индия рассчитывает увеличить вдвое объёмы торговли с Российской Федерацией, в том числе путём расчётов в национальных валютах, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«На основе отзывов различных экспортёров и коммерческих организаций Министерство торговли уверено в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем, и это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов» — сказано в протоколе переговоров.

Индия совершила очень смелый поступок — правительство этой страны разрешила совершать международные торговые расчёты с использованием рупии. Государственная позиция по этому вопросу звучит следующим образом: ради упрощения и облегчения международных операций в рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской валюты. Но за чисто экономическими обоснованиями стоят далеко идущие политические намерения, которые, как правильно, в таких вопросах и являются истинным побудителем к действию.

Один из крупнейших рынков Азии совершил невероятный по масштабам современности отскок от американской внешней политики, сбросив с себя кандалы финансовой системы США. Пока что не полностью, но такие процессы и не могут произойти по щелчку пальцев. Поэтому на протяжении продолжительного или не очень отрезка времени мы будем наблюдать суверенизацию Индии за счёт переоборудования своей экономики под новый многополярный мир.

«Здравствуй, чай со слоном… Давно не виделись», — написал Денис Б.

Многие пользователи сочли желание индийское стороне нарастить объёмы торговли с Россией сразу в два раза признаком того, что наше государство сумело полностью преодолеть санкционные барьеры, выставленные перед нами Западом.

«Привет всем тем, кто говорил, что «от России весь мир отвернулся», — обращается Стефания Д.

«У России теперь много дружественных стран, с которыми можно вести партнёрские отношения», — поделился своим мнением Илья Б.

«Мы только рады тому, что объёмы торговли между нашими странами увеличиваются с каждым месяцем! Дольше — больше!» — указывает Ирина Н.

«Тем временем у нас уже появились «запрещённые для русских» виски из Индии», — отметил Vladislav D.

Часть людей рада видеть в череде дружественных нам стран великолепную Индию, чей экономический, военный и общий геополитический потенциал сыграет на руку растущему как на дрожжах антиамериканскому союзу.

«Индия в топ-5 армий мира входит, и экономика у них очень сильная. Дурак тот, кто недооценивает такого партнёра», — считает Давид К.

«Вот и близится конец гегемонии США. Скоро Россия вместе с Индией и Китаем пошлют Вашингтон на три известные буквы», — предрекает Валентин П.

«Оплата российских предложений рупиями вместо доллара — уже сигнал о постепенной готовности Индии послать Америку к черту. Военной агрессии только боятся», — подметила Дашка Б.

Напомним, 13 ноября издание The Indian Express опубликовало материал, согласно которому Индия рассчитывает увеличить вдвое объёмы торговли с Российской Федерацией, в том числе путём расчётов в национальных валютах.