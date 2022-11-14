Вашингтон, 14 ноября, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна признался, что в детстве над ним издевались из-за лишнего веса. Об этом 14 ноября сообщает портал Cinema Blend.

Иван Шилов ИА REGNUM Арнольд Шварценеггер

Бодибилдер рассказал, что с этой проблемой он сталкивался в начальной и средней школе и добавил, что в старшей поначалу чувствовал себя аутсайдером. Баэна отметил, что издеваться над ним стали вовсе не посторонние люди или популярные ученики, а люди, которых он на тот момент считал близкими друзьями.

«Так что для меня это было действительно большим испытанием, чтобы найти себя, понять и создать это стремление, чтобы изменить свой вес, свое телосложение и всё такое», — сказал Баэна.

Для справки: матерью Джозефа Баэна является Милдред Патрисия Баэна — бывшая домработница и любовница Арнольда Шварценеггера, она родила голливудской звезде сына 2 октября 1997 года. В декабре 2021-го Джозеф Баэна объяснил, что не использует фамилию отца, поскольку не хочет быть «дополнением» к нему.