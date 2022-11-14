Москва, , 03:07 — REGNUM Вопрос о возможности использования замороженных российских активов для финансирования Киева будет рассмотрен в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН). Об этом 13 ноября сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в социальных сетях.

Дмитрий Полянский Un.org

Запрос на возобновление 11-й сессии ГА ООН поступил от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Киева.

«Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы», — пояснил Полянский.

По словам российского дипломата, инициаторы заседания хотят протолкнуть проект резолюции об ответственности России, куда бы был включён пункт о репарациях Киеву. По мнению Полянского, проект будет проталкиваться на национальном уровне и со ссылкой на якобы выраженное в ГА требование международного сообщества. Дипломат пояснил, что готовящаяся резолюция — это «фиговый листок», которым хотят прикрыть использование украденных у России денег на погашение долгов Киева и покупку нового вооружения.

При этом Полянский указал, что «западный блок» не планировал проводить дебаты перед принятием проекта резолюции, но России удалось добиться предварительного обсуждения проекта.

«Дебаты в итоге будут. Начало трансляции на UN Web TV в 18.00 по Москве 14 ноября», — уточнил Полянский.

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