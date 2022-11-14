Москва, , 03:41 — REGNUM Лидером кинопроката России и СНГ в минувшие выходные (10-13 ноября 2022 года) стал кинокомикс «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Об этом 13 ноября сообщил портал «Кинобизнес сегодня».

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За обозначенный период картина студии Marvel собрала в прокате 65 млн рублей, при том, что её показали лишь в 65 кинотеатрах стран СНГ (за исключением России и Белоруссии). Второе место в рейтинге заняла лента «Сердце Пармы» собравшая ещё 57,7 млн рублей (общая сумма сборов фильма составила 773,4 млн рублей).

Таким образом, историческая картина режиссёра Антона Мегердичева по-прежнему лидирует в российском прокате. В топ-5 России и СНГ также вошли фильмы «Пётр I: Последний царь и первый император», «Любовники» и «Волшебники».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США фильм «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» собрал в первые выходные проката $180 млн. Сумма общемировых сборов картины режиссёра Райана Куглера составила $330 млн.

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