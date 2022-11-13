Луганск, 14 ноября, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Жилые дома и здание школы были повреждены в результате обстрела со стороны киевских боевиков в селе Сабовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 14 ноября сообщает РИА Новости с места событий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Обстрел села Сабовка, расположенного рядом с городом Луганском, был зафиксирован в 22:10 мск. По населённому пункту киевские боевики выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS.

В результате обстрела получили повреждения фасады в частных жилых домах и в здании школы на окраине села. В домах и в здании школы выбита часть окон. Информация о пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле села Сабовка из РСЗО HIMARS.