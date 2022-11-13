Киев, 14 ноября, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях б. УССР. Об этом 14 ноября свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Тревога

Кроме того, воздушная тревога объявлена на остающихся под оккупацией Киева территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области. Жителям всех областей рекомендовано пройти в укрытие.

Администрация Днепропетровской области в своём телеграм-канале предупреждает, что ракеты уже запущены со стороны Каланчакского района Херсонской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлена в трёх регионах бывшей УССР.