Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 01:54 — REGNUM Российская киберспортивная команда Outsiders выиграла главный турнир по Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом 14 ноября сообщает ТАСС.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Турнир Intel Extreme Masters Major завершился 13 ноября, призовой фонд составил $1,25 млн. В финале российские киберспортсмены одержали победу над командой из Дании Heroic со счетом 2:0.

Все остальные российские команды выбыли из соревнования на стадии ¼ финала, заработав по $45 тыс.

Российская команда киберспортсменов-победителей изначально выступала под названием Virtus. pro, от которого пришлось отказаться. Спортсмены в итоге выступили под изменённым названием и нейтральным флагом, им пришлось отказаться от демонстрации названия и спонсоров из-за санкционных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии первого киберспортивного пространства «KFL Arena» в Калуге.

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