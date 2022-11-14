Москва, , 01:04 — REGNUM Приход зимы, с похолоданием и снегом ожидается на предстоящей неделе в Москве. Об этом 13 ноября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Как уточнил метеоролог, уже в начале недели погода постепенно начнёт приобретать зимний характер. 14 ноября ожидается лёгкий снег, но температура воздуха днём ещё будет выше климатической нормы на 1,5 градуса. на следующий день, 15 ноября, ожидается понижение температуры до климатической нормы.

По словам Вильфанда, приход настоящей зимы жители Москвы увидят уже 16 ноября. Ночью ожидается выпадение снега, высота снежного покрова составит до 3 см. Температура воздуха днём опустится до — 5 градусов, ночью ожидается до -8 градусов. Такой температурный режим будет держаться до конца недели.

«Мы окажемся по климату в конце ноября — начале декабря», — пояснил метеоролог.

При этом Вильфанд уточнил, что высота снежного покрова будет расти в течение недели и сохранится в начале следующей недели, но говорить о том, что этот снег постоянный и продержится до конца зимы, пока рано.

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