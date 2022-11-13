Луганск, 14 ноября, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Населённый пункт Сабовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли киевские боевики из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 14 ноября сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 22:10 мск. По населённому пункту Сабовка было выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS.

Информация о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin и производится с 2003 года. Прицельная дальность стрельбы для некоторых видов боеприпасов составляет до 80 километров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 56 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).