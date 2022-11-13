Барселона, Испания, 14 ноября, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а также стену зала в Египетском музее в испанской Барселоне испачкали поддельной нефтью и фальшивой кровью два экоактивиста. Об этом 13 ноября сообщается в Twitter организации экоактивистов Futuro Vegetal.

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«Мы искупали витрины Египетского музея в Барселоне в «крови и нефти», чтобы предупредить о чрезвычайной ситуации с климатом», — поясняется в заявлении.

Кроме того, экоактивисты утверждают, что правительства не предпринимают никаких действий, заведомо обманывая людей.

На фотографиях, опубликованных организацией, мужчина и женщина на фоне испачканной витрины и стены держат плакат с надписью «+2,5 градуса, климатическая справедливость».

По данным агентства Europa Press, экспонаты не пострадали, самих экоактивистов сотрудники полиции задерживать не стали.

Подобные акции участились в последнее время в музеях Европы. Экоактивисты, пытаясь привлечь внимание к проблеме изменения климата, обливают краской, супом и другими жидкостями шедевры всемирно известных художников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Национальной галерее Австралии в Канберре эковандалы попытались испачкать краской картины американского художника, классика поп-арта Энди Уорхола.