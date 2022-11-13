Нью-Дели, 13 ноября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Режиссёр С. С. Раджамули снимет продолжение известного болливудского фильма «RRR: Рядом ревёт революция». Об этом 13 ноября сообщает портал Indian Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Болливуд

Во время очередной беседы с журналистами кинематографист объявил, что сценарист оригинальной картины Виджаендра Прасад уже приступил к работе над проектом.

«Я не могу ничего рассказать об этом сейчас, но мой отец, который был сценаристом всех моих фильмов, включая RRR… мы немного обсудили это, и он работает над историей», — сказал Раджамули.

Напомним, премьера ленты «RRR: Рядом ревёт революция» состоялась в Индии 25 марта 2022 года. Ранее Нандамури Тарака Рама Рао, исполнивший в картине главную роль, намекнул, что С. С. Раджамули может снять сиквел. «Я почти уверен, что если он не снимет (продолжение — ИА REGNUM), вы точно его убьете», — пошутил актёр.