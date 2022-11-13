Бывший глава МИД Словении признал победу Мусар на выборах президента
Любляна, 13 ноября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Словении Анже Логар признал победу независимого кандидата Наташи Пирц Мусар во втором туре выборов президента Словении.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Словения
«Наташа Пирц Мусар становится пятым президентом Словении и первой дамой-президентом, поздравляю ее», — заявил Логар на брифинге.
Согласно последним данным, Мусар получает 54,03% голосов, Логар — 45,96%. Явка составила 45,97%.