Москва, 13 ноября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Западные страны планируют «очередной желчный антироссийский приступ» на Генассамблее ООН, сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Пытаются создать некий неподотчётный ГА механизм. Даже неспециалистам понятна политизированность и правовая никчёмность этого документа: у Генассамблеи даже и близко нет таких полномочий», — написал он в телеграм-канале.

Полянский добавил, что таким образом «западные партнеры» пытаются придать видимость легитимности своим попыткам «попросту украсть» замороженные российские активы.

«Делать они это будут на национальном уровне, ссылаясь на якобы выраженную в ГА «волю международного сообщества», — уточнил он.

При этом западные страны игнорируют последствия, которыми им грозит «открытие ящика Пандоры», добавил Полянский.